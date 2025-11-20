قُبلة وفستان جرئ.. منة عرفة تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "the best"

حضرت الفنانة منة عرفة حفل توزيع جوائز the best السنوي الذي يقام مساء اليوم الخميس، ويشهد حضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي.

خطفت منة عرفة الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل توزيع الجوائز، وظهرت مرتدية فستان جريء وأنيق أبرز أنوثتها، وحرصت على إرسال قُبلة للكاميرات والتقطت العديد من الصور التذكارية.

اخر مشاركات منة عرفة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "جوما" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ميرفت أمين، محمود عبد المغني، ريم البارودي، تامر عبد المنعم، فراس سعيد، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب نفسي تتقاطع حياته مع العديد من الأشخاص من حوله، لكن تؤدي عقدهم النفسية والماضي السيئ والمشوه لكل منهم إلى حدوث صراعات خفية وأُخرى معلنة، وتدفعهم لارتكاب جرائم بشعة، لتتسبب في خسائر كبيرة للكل.

أعمال تنتظر منة عرفة عرضها قريبا

تشارك منة عرفة ببطولة فيلم "شريط 6" وسط مجموعة من النجوم هم عمرو وهبة، هدى النفتي، وفاء عامر، تارا عماد، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث فيلم "شريط 6" حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.

اقرأ أيضا:

خاص| مخرجا "كان ياما كان في غزة": الفيلم عن الفلسطيني الباحث عن معنى لحياته ويصر على البقاء

20 صورة جمعت عصام صاصا وجهاد ماهر قبل انفصالهما