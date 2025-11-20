إعلان

بحضور نجوم الفن.. 11 صورة بحفل توزيع جوائز مهرجان "the best"

كتب : معتز عباس

10:39 م 20/11/2025
حضر عدد من نجوم الفن مساء اليوم الخميس، حفل توزيع جوائز مهرجان "the best" برئاسة أحمد الهواري والذي يقام مساء اليوم الخميس بمنطقة الأهرامات.

وجاء من بين الفنانين الذين حضروا المهرجان "مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

وحضر الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).

وظهر الجلاد مع زوجته السيدة عصمت غيث وابنته لميس، والتقط الصور التذكارية مع عدد من الأصدقاء، من بينهم حسام زايد والسيدة هويدا يوسف ود. خالد مجاهد ود. مهاب مجاهد.

مهرجان the best بمنطقة الأهرامات

