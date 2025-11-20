يسري نصر الله لـ ناهد السباعي: ممثلة عظيمة ومدية روحك للتمثيل

تصوير- منى الموجي:

أشاد المخرج الكبير يسري نصر الله بموهبة الفنانة ناهد السباعي، التي منحها مهرجان القاهرة السينمائي جائزة التمثيل، اليوم الخميس 20 نوفمبر، في فعالية جوائز جيل المستقبل.

كلمة يسري نصر الله

يسري رد على كلمة ناهد بعد استلامها الجائزة والتي أشارت فيها إلى أنها تعلمت التمثيل منه، وتدين له بالفضل، قائلا "اخدتي الجائزة لإنك موهوبة وممثلة عظيمة ومدية روحك للتمثيل".

حسين فهمي يكرم ناهد السباعي

وسلم رئيس المهرجان النجم حسين فهمي التكريم لـ ناهد، وعلقت: "مبسوطة إن شغلي عجبكم، وبهدي الجائزة لمامتي وأشكر أستاذ يسري نصر الله، أنا اتعلمت التمثيل منك عشان كده أخدت جايزة النهاردة".

بنات الباشا

ناهد السباعي تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين بفيلم "بنات الباشا" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل، بطولة: زينة، صابرين، سوسن بدر، مريم الخشت، تارا عبود.