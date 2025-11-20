إعلان

ناهد السباعي بعد تكريمها بـ"القاهرة السينمائي": أهدي الجائزة لأمي ويسري نصر الله علمني التمثيل

كتب : منى الموجي

09:32 م 20/11/2025
    تكريم ناهد السباعي (1)
    تكريم ناهد السباعي (2)
    تكريم ناهد السباعي (6)
    تكريم ناهد السباعي (5)
    تكريم ناهد السباعي (3)

تصوير- منى الموجي:

منح مهرجان القاهرة السينمائي في ختام أيام القاهرة لصناعة السينما، وضمن فعالية جوائز جيل المستقبل، التي أقيمت على هامش توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، اليوم الخميس 20 نوفمبر، الفنانة ناهد السباعي جائزة التمثيل.

تكريم ناهد السباعي

وسلم رئيس المهرجان النجم حسين فهمي التكريم لـ ناهد، وعلقت: "مبسوطة إن شغلي عجبكم، وبهدي الجائزة لمامتي وأشكر أستاذ يسري نصر الله، أنا اتعلمت التمثيل منك عشان كده أخدت جايزة النهاردة".

جدير بالذكر أن ناهد السباعي تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين بفيلم "بنات الباشا" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل، بطولة: زينة، صابرين، سوسن بدر، مريم الخشت، تارا عبود.

تكريم ناهد السباعي مهرجان القاهرة السينمائي جوائز جيل المستقبل جوائز ملتقى القاهرة السينمائي حسين فهمي ناهد السباعي

