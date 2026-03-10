ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر والأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي، والخيار، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 23 و27 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

