أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية، الثلاثاء، بأن أذربيجان أرسلت مساعدات إنسانية إلى إيران، في خطوة تأتي بعد أيام من توترات خطيرة شهدتها العلاقات بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن المساعدات تتضمن 30 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة جاءت في أعقاب اتصال هاتفي جرى في 8 مارس الجاري بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وكانت العلاقات بين باكو وطهران قد شهدت تصعيداً لافتاً الأسبوع الماضي، بعدما اتهمت أذربيجان إيران بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه إقليم ناخيتشيفان الأذربيجاني، وهو اتهام نفته طهران.

وفي خضم الأزمة، أعلنت أذربيجان سحب دبلوماسييها من إيران، عقب اتهامات وجهها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لطهران بتنفيذ ما وصفه بـ"عمل إرهابي وعدواني غير مبرر"، مؤكداً أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لاتخاذ تدابير انتقامية، كما كانت وزارة الخارجية الأذربيجانية قد أعلنت أن طائرة مسيّرة تحطمت بالقرب من مطار في إقليم ناخيتشيفان وأخرى قرب مدرسة في المنطقة، متهمة إيران بالوقوف وراء الهجوم.