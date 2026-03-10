رغم بُعد ساحة القتال آلاف الكيلومترات عن الولايات المتحدة، بدأت تداعيات الحرب مع إيران تصل سريعًا إلى الداخل الأمريكي، لتنعكس على حياة المواطنين اليومية، إذ ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ، وتلوح في الأفق زيادات محتملة في أسعار الغذاء وتكاليف السفر، فيما تشهد الأسواق المالية حالة من التذبذب.

ومع استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته، يحذر خبراء اقتصاد من أن الأعباء قد تتزايد على المستهلكين والشركات، ما قد يترك آثارًا أوسع على الاقتصاد الأمريكي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في البداية إن الحرب قد تستمر "من 4 إلى 5 أسابيع"، لكنه أرسل في الآونة الأخيرة إشارات مختلفة، حيث ألمح أحيانًا إلى احتمال تحولها إلى صراع أطول.

ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإذا حدث ذلك، فقد تتراكم التداعيات على الأمريكيين، وقد يضطر المستهلكون إلى تقليص إنفاقهم، وقد تتوقف الشركات عن التوظيف أو تلجأ إلى تسريح العمال، ما يهدد الاقتصاد الأوسع.

وتطرق تقرير الصحيفة إلى أبرز التداعيات التي قد يشعر بها الأمريكيون من التأثير الاقتصادي للحرب.

أسعار النفط والغاز

بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.48 دولارًا للجالون يوم الاثنين، ويمثل ذلك ارتفاعًا يقارب 17% منذ أولى الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، في حين لم تصل أسعار البنزين إلى هذا المستوى منذ عام 2024.

كما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 24% منذ بداية الحرب لتقترب من 4.66 دولارًا للجالون، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة كل ما يُنقل بالشاحنات، بما في ذلك طرود شركة أمازون والمواد الغذائية، بحسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتكس".

وتعكس هذه الأسعار الارتفاع الحاد في تكلفة النفط، فقد قفز السعر العالمي المرجعي للنفط مؤقتًا إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع دون 90 دولارًا بعد تصريحات لترامب أشارت إلى احتمال قِصر أمد الصراع.

وإذا استقر السعر عند نحو 95 دولارًا للبرميل، فقد يصل سعر جالون البنزين العادي إلى ما بين 3.75 و4 دولارات بحلول الأسبوع المقبل، وفقًا لزاندي.

وقال: "هناك بالفعل تداعيات كبيرة وخطيرة للحرب".

وكان ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية جزئيًا على أساس خفض تكاليف الطاقة، قد كتب على منصة "تروث سوشيال" يوم الأحد أن ارتفاع أسعار النفط "قصير الأجل" ويمثل "ثمنًا صغيرًا جدًا تدفعه الولايات المتحدة والعالم مقابل الأمن والسلام".

أسعار الغذاء

قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادات محدودة في أسعار الغذاء، بحسب ميغيل جوميز، مدير برنامج إدارة صناعة الغذاء في جامعة كورنيل، مضيفًا أنه "من الصعب تحديد حجمها بدقة، لكن سيكون هناك تأثير"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأغذية التي يشتريها الأمريكيون، مثل الفواكه والخضروات، قد تصبح أكثر تكلفة عند استيرادها.

وتقول "نيويورك تايمز" إنه إذا لم تستأنف السفن المرور عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فقد تستمر أسعار الغذاء في الارتفاع. ويعود ذلك إلى أن الخليج العربي يعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة في العالم. وإذا تعذر نقل الأسمدة إلى الأسواق، فقد يستخدم المزارعون كميات أقل منها إن تمكنوا من الحصول عليها أصلًا، ونتيجة لذلك سينخفض إنتاج الغذاء عالميًا وترتفع أسعاره.

ومع بدء موسم الزراعة الربيعية في أنحاء الولايات المتحدة، حذر زيبي دوفال، رئيس الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع، في رسالة إلى ترامب يوم الاثنين من أن المزارعين يستعدون لاضطرابات في إمدادات الأسمدة وارتفاع أسعارها.

تذاكر الطيران

التداعيات ستصل كذلك إلى أسعار تذاكر الطيران، فقد ترتفع تكلفة السفر الجوي بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات، بحسب سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز"، الذي تحدث الأسبوع الماضي.

ورغم بقاء الطلب على السفر قويًا، فإن سعر وقود الطائرات، أحد أكبر تكاليف تشغيل شركات الطيران، ارتفع بنسبة 58% منذ بداية الحرب.

وإذا استمرت الحرب في دفع أسعار التذاكر إلى الارتفاع، فقد تدفع الصدمة السعرية بعض الأمريكيين إلى عدم السفر خلال الربيع والصيف.

توقعات ضبابية

أما عن التوقعات الاقتصادية للأسابيع المقبلة، فقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى اضطراب الأسواق المالية، ما تسبب في تراجع مؤشر S&P 500 وغيره من مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وقد تقلص الشركات الأمريكية التوظيف إذا تراجع الطلب، وإذا لجأت إلى تسريح العمال فسيصبح خطر الركود الاقتصادي أكبر، وفق "نيويورك تايمز".

كما حذر الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دارون أسيموغلو، من أن ارتفاع أسعار النفط وتزايد حالة عدم اليقين عالميًا قد يضران بالاقتصاد الأمريكي.