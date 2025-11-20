مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح محمد قبلاوي جائزة الهرم الذهبي

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

قبل إعلان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، اليوم الخميس 20 نوفمبر، قام النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بمنح المنتج والمخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، والذي يُقام في السويد، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

حسين فهمي

وأعرب فهمي عن سعادته بتسليم قبلاوي التكريم، مثنيا على دوره في تقديم الفيلم المصري والعربي، من خلال مهرجان مالمو، مضيفا: "أهدي الهرم الذهبي لصديق عزيز عليا جدا".

كما عبر فهمي عن سعادته بالدور الذي تقوم به أيام القاهرة للصناعة، قائلا "هي اسمها أيام الصناعة بس بعتبرها الأيام السعيدة".

ختام القاهرة السينمائي

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يختتم فعاليات دورته السادسة والأربعين بإعلان الأفلام الفائزة والتي تم عرضها على مدار الأيام الماضية، في دار الأوبرا المصرية، ومسرح وسينما الهناجر، وسينما الزمالك وقاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية، وغيرها من الأماكن التي شهدت العروض والجلسات الحوارية.