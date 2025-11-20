بالصور.. جورجينا تكشف عن كواليس تحضيراتها لمقابلة الرئيس ترامب

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز خطيبة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن كواليس تحضيراتها واستعداداتها لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونشرت جورجينا، صورا من المقابلة عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، كما نشرت مقاطع فيديو لها ولكريستيانو وهما يستعدان لمقابلة الرئيس الأمريكي.

كريستيانو يكشف عن مقابلته الرئيس دونالد ترامب

وكشف لاعب نادي النصر السعودي، وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، عن مقابلته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشر صورا من المقابلة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : " شكراً سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا، كل منا لديه ما يقدمه، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

جورجينا تشارك بأسبوع الموضة في باريس

وكان آخر ظهور لجورجينا في فرنسا، وشاركت في أسبوع الموضة في باريس وظهرت بالعديد من الإطلالات الأنيقة والجريئة التي خطفت بها الأنظار.

وتعد جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

وكانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

اقرأ أيضا:

خاص| مخرجا "كان ياما كان في غزة": الفيلم عن الفلسطيني الباحث عن معنى لحياته ويصر على البقاء

20 صورة جمعت عصام صاصا وجهاد ماهر قبل انفصالهما