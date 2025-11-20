نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة مع المخرج نمير عبد المسيح عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت على مشاركته بفيلمه التسجيلي "الحياة بعد سهام" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت شاهين: "مبروك للمخرج الرائع المصري الفرنسي نمير عبد المسيح فيلمه الوثائقي الجميل المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "الحياة بعد سهام"، فيلم صادق مليء بالمشاعر والإنسانيات، وفعلاً الحياة بعد فقدان الأم مختلفة جدًا".

وأضافت إلهام شاهين: "أحييك على فيلمك وأتمنى لك التوفيق، وشكرًا لصديقي المخرج أمير رمسيس الذي قدمت معه آخر أفلامي "حظر تجول" والذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ سنتين، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة، أعتز جدًا بهذه الجائزة والعمل معه.. وأشكره لتحمسه للمخرج نمير عبد المسيح ومشاركته في إنتاج هذا الفيلم الجميل.. "الحياة بعد سهام".

يذكر أن فيلم "الحياة بعد سهام" عُرض اليوم الخميس 20 نوفمبر في سينما الزمالك في تمام الساعة الثالثة مساءً.

