"ملكة الأناقة".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

كتب : سهيلة أسامة

04:14 م 20/11/2025
    داليا البحيري
    داليا البحيري في أحد ظهور
    داليا البحيري تخطف الأنظار
    داليا البحيري بإطلالة شيبابية
    داليا البحيري في أحدث ظهور على إنستجرام
    داليا البحيري كاجوال

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة بإطلالة شبابية جذابة.

وظهرت داليا بإطلالة كاجوال مميزة، ارتدت بنطلون وتوب متناسقين باللون الأخضر مع حذاء رياضي أبيض

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ملاك"، "داليا القمر"، "الجميلة"، "دايما شيك"، "ملكة الأناقة"


ويُذكر أن داليا البحيري خطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت بإطلالة باللون الأحمر، مرتدية فستانًا أنيقًا مطرّزًا بالترتر ومكشوف الكتفين.

الفنانة داليا البحيري ملكة الأناقة إطلالة أنيقة أحدث ظهور

