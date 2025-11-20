ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة بإطلالة شبابية جذابة.

وظهرت داليا بإطلالة كاجوال مميزة، ارتدت بنطلون وتوب متناسقين باللون الأخضر مع حذاء رياضي أبيض

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ملاك"، "داليا القمر"، "الجميلة"، "دايما شيك"، "ملكة الأناقة"



ويُذكر أن داليا البحيري خطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت بإطلالة باللون الأحمر، مرتدية فستانًا أنيقًا مطرّزًا بالترتر ومكشوف الكتفين.

اقرأ أيضًا:

"نجم الجيل".. محمد ثروت يدعو بالشفاء لتامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية





الموسيقار هاني فرحات يوضح موقفه من الجدل حول لقب "صوت مصر"



