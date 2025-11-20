عبّرت الفنانة ناني سعد الدين عن سعادتها بتعاونها الأول مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وقالت ناني، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "العوضي إنسان جميل، أنا بعشقه وبحبه ومحترم، وبقدره وبقول يا رب ينجح دايمًا، هو فعلاً حاجة تانية، فيه الطيبة الإنسانية، ولما بيصور مع المجاميع بتحس إنه ابن بلد بجد، دي حاجة أشهد بيها لأنها قدامي".

كما تحدثت ناني عن ذكرياتها مع النجوم الكبار، وأبرزهم الفنان الراحل نور الشريف، قائلة: "الله يرحمه، أنا كنت معاه في "الدالي"، أستاذ نور الشريف؟ ده ما كانش ممثل ولا نجم، ده كان أب لينا في اللوكيشن".

اقرأ ايضًا:

جدل حول حفيد محمد فوزي.. ومحمد جمال يعلق: "لسه متأكدناش"

صلاح عبدالله يساند تامر حسني بعد العملية الجراحية: "ربنا يرزقك تمام الشفاء"

"ليس للموت وجود".. تعرف على أفلام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس

حفيد الفنان محمد فوزي يخطف الأنظار على مسرح "The Voice"

زينة تكشف كواليس جديدة عن مشاركتها في فيلم "بنات الباشا"