إعلان

جدل حول حفيد محمد فوزي.. ومحمد جمال يعلق: "لسه متأكدناش"

كتب : سهيلة أسامة

01:07 م 20/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كريم الحو حفيد الفنان محمد فوزي
  • عرض 8 صورة
    حفيد الفنان محمد فوزي
  • عرض 8 صورة
    الفنان محمد جمال
  • عرض 8 صورة
    الفنان الشاب محمد جمال سعيد
  • عرض 8 صورة
    الفنان الكبير محمد فوزي
  • عرض 8 صورة
    الفنان الراحل محمد فوزي
  • عرض 8 صورة
    أحمد سعد عن مشاركته في The Voice أنا أكثر من يستحق وعن جدارة هذا المقعد_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الفنان محمد جمال سعيد عن استياءه، من تصريحات الشاب كريم الحو الذي صرح أنه حفيد الفنان الراحل محمد فوزي، في برنامج The voice

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": أولاً، إنت مش حفيد ولا حاجة من الكلام ده، ثانياً، حتى لو فرضنا إنه ابن عم جدك زي ما بتقول، مع إن لسه متأكدناش، بس برضه متبقاش حفيده".

وأضاف: "ثالثاً، أنا اللي يبقى خال والدتي لزم خبط لزق كده، ما بقولش إني حفيده، حتى لما بتسأل بقول خال والدتي أو أخو جدتي، مع إنه في مقام جدي بالظبط".

وأشار محمد سعيد إلى أهمية توضيح الأمور وتصحيح أي معلومات خاطئة، مؤكدًا أنه لا يجوز نسب أي شيء للشاب كريم الحو بشكل غير دقيق، حتى لا يُساء استخدام الاسم العائلي.

ومحمد جمال سعيد هو حفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان شقيقة الفنان محمد فوزي

يُذكر أن كريم الحو ظهر أمس في حلقة من برنامج The Voice الموسم السادس عبر شاشة MBC مصر، وانضم لفريق الفنان أحمد سعد. ويُعرض البرنامج كل أربعاء في تمام الساعة 9:30 مساءً، منذ 29 أكتوبر الماضي.

اقرأ ايضًا:

زينة تكشف كواليس جديدة عن مشاركتها في فيلم "بنات الباشا"

"أنيقة وجذابة".. ملك زاهر تخطف الأنظار بـ"البدلة" في أحدث ظهور

محمد جمال سعيد محمد فوزي حفيد محمد فوزي كريم الحو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة