جدل حول حفيد محمد فوزي.. ومحمد جمال يعلق: "لسه متأكدناش"

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أعرب الفنان محمد جمال سعيد عن استياءه، من تصريحات الشاب كريم الحو الذي صرح أنه حفيد الفنان الراحل محمد فوزي، في برنامج The voice

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": أولاً، إنت مش حفيد ولا حاجة من الكلام ده، ثانياً، حتى لو فرضنا إنه ابن عم جدك زي ما بتقول، مع إن لسه متأكدناش، بس برضه متبقاش حفيده".

وأضاف: "ثالثاً، أنا اللي يبقى خال والدتي لزم خبط لزق كده، ما بقولش إني حفيده، حتى لما بتسأل بقول خال والدتي أو أخو جدتي، مع إنه في مقام جدي بالظبط".

وأشار محمد سعيد إلى أهمية توضيح الأمور وتصحيح أي معلومات خاطئة، مؤكدًا أنه لا يجوز نسب أي شيء للشاب كريم الحو بشكل غير دقيق، حتى لا يُساء استخدام الاسم العائلي.

ومحمد جمال سعيد هو حفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان شقيقة الفنان محمد فوزي

يُذكر أن كريم الحو ظهر أمس في حلقة من برنامج The Voice الموسم السادس عبر شاشة MBC مصر، وانضم لفريق الفنان أحمد سعد. ويُعرض البرنامج كل أربعاء في تمام الساعة 9:30 مساءً، منذ 29 أكتوبر الماضي.

اقرأ ايضًا:

زينة تكشف كواليس جديدة عن مشاركتها في فيلم "بنات الباشا"

"أنيقة وجذابة".. ملك زاهر تخطف الأنظار بـ"البدلة" في أحدث ظهور