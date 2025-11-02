ليلى علوي تتجول في شوارع نيويورك وتنشر صورًا من أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء رحلتها بمدينة نيويورك، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إضاءة ساطعة وروح هادئة".

وظهرت ليلى بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بالطو باللون النبيتي، وبنطلون أسود، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر وحلاوة يا ناس"، "نورتي نيويورك"، "أجمل وأشيك ليلى"، "ربنا يحفظك يا قمر".

يُذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية كانت من خلال فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين، كما تستعد لتصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضًا:

عصام السقا عن افتتاح المتحف الكبير: "لحظة عظيمة"

بعد الخلافات وتبادل التصريحات.. إسماعيل الليثي يصالح زوجته شيماء سعيد ويهديها طقم ذهب