"أحلى من نفرتيتي".. 10 صور لـ مي عز الدين بإطلالة فرعونية

شاركت النجمة مي عز الدين، متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا لها بإطلالة فرعونية صممت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ظهرت مي مرتدية ملابس فرعونية وتضع اكسسوارات ترمز للحضارة المصرية القديمة، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

خطفت مي أنظار متابعيها، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "الملكة مي"، "العشق والجمال"، "شبه كليوباترا"، "أجمل حفيدات الفراعنة"، "جمال وشياكة"، "ماتفرقيش عن نفرتيتي"، "أحلى من نفرتيتي".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل قلبي ومفتاحه، مع النجم آسر ياسين، إخراج تامر محسن.

