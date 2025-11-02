أحمد مالك يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير.. ماذا قال؟

خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار في أحدث ظهور لها، من مشاركتها في مهرجان البحرين السينمائي.

وظهرت شيماء سيف على الريد كاربت بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان ساحر وطويل، كشف عن جمالها ورشاقتها.

تفاعلت نجمات الفن مع إطلالة شيماء السيف، وكتبت الفنانة منة فضالي: والنبي قمر"، ووضعت الفنانة روجينا "إيموجي" قلب.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى شوشو"، "صرتي أحلى وأحلى"، "خسيتي وبقيتي أحلى"، "بقيتي قمرين وجميلة"، "حلوة أوي هالطلة".

انطلقت الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي الخميس الماضي، تحت شعار أفلام قصيرة حكايات عظيمة، بمشاركة وفد سينمائي مصري من بينهم الفنانين محمد ممدوح وشيكو وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف ومن المخرجين رامي إمام وكريم الشناوي ومعتز التونى ومصطفى متولي والكاتب السينمائي هيثم دبور.

