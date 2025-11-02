رنا رئيس تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بتاريخ بلدي"

حرصت الفنانة رنا رئيس على المشاركة في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم بحضور أبرز الرؤساء والملوك والشخصيات البارزة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت.

وكتبت رنا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "فخورة جدًا بافتتاح المتحف المصري الكبير لحظة بتخلّي الواحد يحس بعظمة بلدنا وتاريخها! ألف مبروك لكل اللي اشتغلوا على المشروع العظيم ده، شرفتونا بجد".

مرت رنا رئيس بأزمة صحية طارئة، إذ تعرضت للإجهاض، وكشفت والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، في تصريح لبرنامج ET بالعربي قبل 8 أيام تقريبا، أنها دخلت غرفة العمليات بعد تعرضها لمضاعفات عقب إجهاض جنينها الأول قبل شهر، مشيرة إلى أنها عانت من نزيف استمر أربعة أيام متواصلة، ولا يزال الأطباء يبحثون عن أسبابه.

جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

عانى من المرض وقدم حفلات حول العالم.. معلومات عن أحمد إسماعيل مطرب حفل افتتاح المتحف الكبير

آمال ماهر: "اتجوزت وأنا عندي 18 سنة.. ووالدتي محضرتش الفرح وكان عندها حق"