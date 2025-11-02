كتب- مصطفى حمزة:

كشفت المخرجة بتول عرفة، تفاصيل جديدة عن هوية الطفل آسر أحمد، وذلك بعد مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت بتول عرفة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة الطفل آسر، الذي كان من نجوم حفل افتتاح المتحف.

وكتبت: "آسر أحمد حمدي، الطفل اللي شرف مصر إمبارح بموهبته وحضوره الطاغي، ما وقفش في المكان دا من فراغ ولا بالصدفة".

وتابعت: "الطفل دا من وهو عنده أربع سنين والده اكتشف موهبته وقرر أنه دا يكون حلم عمره، استثمر في ابنه بكل ما يملك من مجهود ووقت وفلوس، استعان بمدربين تمثيل ورقص وغناء محترفين لتدريبه، اشتغل عليه بشكل احترافي جداً".

وأوضحت بتول: "رفض أعمال كتير اتعرضت عليه علشان عايز ابنه يظهر بشكل يليق بموهبته، يعني حقيقي كان بيصنع نجم، مش بس كدا صرف تقريباً كل ما يملك على إنتاج فيلم سينمائي بطولته هتشوفوه بإذن الله قريب".

وأضافت: "أنا عشت جزء كبير من الرحلة دي وقادرة أفهم والده ووالدته امبارح كان إحساسهم إيه،

الطفل القمر دا ابن زميلنا أحمد حمدي، مبروك أول سلمة حقيقية في ميلاد نجم كبير إن شاء الله".

وشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فقرات متنوعة بمشاركة عدد من النجوم من بينهم، شريهان، كريم عبدالعزيز ومنى زكي بالأداء الصوتي، كما شارك بالغناء السوبرانو المصرية شيرين أحمد طارق، والمطرب النوبي أحمد إسماعيل وحنين الشاطر، والمنشد الشيخ ايهاب يونس.

وشاركت أيضا العازفتان مريم وأميرة أبو زهرة، حفيدتا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والسوبرانو فاطمة سعيد.