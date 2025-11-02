أعرب المخرج عمرو سلامة، عن إعجابه بتفاصيل عديدة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي أقيم مساء السبت، بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وعدد عمرو سلامة، عبر صفحته على موقع فيسبوك، النقاط المضيئة في الحفل، وكتب: "د. مجدي يعقوب نقطة مضيئة، وهج ممثلينا الشباب نقطة مضيئة، حلاوة موسيقى هشام نزيه نقطة مضيئة.

إتقان الديكور والفيديوهات المسجلة نقطة مضيئة".

وأضاف: "صوت فاطمة سعيد نقطة مضيئة، طلة شريهان اللي واحشاني قوي قوي نقطة مضيئة،

المشروع العملاق نقطة مضيئة، الإهداء الراقي لفقيد الفن المصور تيمور تيمور نقطة مضيئة، نقاط كثيرة سببت سطوع لم يجعلني أرى أي ظلام".

وشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فقرات متنوعة بمشاركة عدد من النجوم من بينهم، شريهان، كريم عبدالعزيز ومنى زكي بالأداء الصوتي، كما شارك بالغناء المطرب النوبي أحمد إسماعيل.