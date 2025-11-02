إعلان

حنان سليمان تعلق على ظهور ياسمينا العبد في افتتاح المتحف الكبير.. فماذا قالت؟

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 02/11/2025

الفنانة حنان سليمان

أشادت الفنانة حنان سليمان بالموهبة الشابة ياسمينا العبد ومشاركتها بتقديم إحدى فقرات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم مساء السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، ونخبة نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية عالمية.

كتبت حنان سليمان عبر حسابها على فيسبوك "ياسمين العبد حضور صابح"، وحازت إشادتها على تأكيد العديد من متابعيها وعلقوا: "ظهور مبهج، شاطرة وجميلة وعفوية، بنت مبهجة وردة مفتحة".

وشاركت ياسمينا العبد في تقديم حفل الافتتاح مع عدد من النجوم الشباب هم أحمد مالك، هدى المفتي وسلمى أبو ضيف.

ويعرض للفنانة حنان سليمان في السينمات فيلم "السادة الأفاضل" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ممدوح، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

حنان سليمان

