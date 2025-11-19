هاني شاكر لـ تامر حسني بعد العملية الجراحية: "أزمة وتعدي يا حبيبي"

وجه المطرب هاني شاكر، رسالة للمطرب تامر حسني بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا في ألمانيا.

ونشر شاكر، صورة له مع تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام ، وعلق: "أخي الحبيب تامر، ألف سلامة عليك، إن شاء الله أزمة عابرة وتعدي حبيبي، وترجع بالسلامة لأولادك وكل محبيك.. دعواتي لك بالشفاء العاجل إن شاء الله".

وكان تامر حسني كشف خلال الساعات الماضية عن تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستشفى واجرائه عملية جراحية واستئصال جزء من كليته، وعلق قائلا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله".

وأضاف تامر: "أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال، شكرا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".