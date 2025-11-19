إعلان

كنزي وجنا دياب في أحدث ظهور بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

كتب : معتز عباس

06:48 م 19/11/2025
    جنى عمرو دياب بفستان ساحر في عرض ازياء
    كنزي وجنا اثناء اختيار الازياء
    كنزي وجنا اثناء التحضير لعرض الازياء
    جنى عمرو دياب بفستان ساحر (1)
    جنى ابنة الهضبة عمرو دياب

شاركت جنا ابنى الهضبة عمرو دياب، متابعيها على السوشيال ميديا، آخر تحضيراتها للمشاركة في أحد عروض الأزياء، رفقة شقيقتها كنزي.

ونشرت جنا مجموعة صور جمعتها بـ كنزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية جيب قصير، وفستان لامع، والتي تفاعلت معه كنزي.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "جيدة ورائعة"، "فستان جميل روعة"، "مفيش في جمالكم"، "يا جمال بنات الهضبة".

أحدث حفلات عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيا يوم 5 ديسمبر المقبل في الدوحة ضمن فعاليات مهرجان ليالي العرب، بحضور جماهيري كبير، لتقديم أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور في الوطن العربي.

يذكر أن عمرو دياب طرح أخر ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم 15 أغنية بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى.

