ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

شاركت جنا ابنى الهضبة عمرو دياب، متابعيها على السوشيال ميديا، آخر تحضيراتها للمشاركة في أحد عروض الأزياء، رفقة شقيقتها كنزي.

ونشرت جنا مجموعة صور جمعتها بـ كنزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية جيب قصير، وفستان لامع، والتي تفاعلت معه كنزي.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "جيدة ورائعة"، "فستان جميل روعة"، "مفيش في جمالكم"، "يا جمال بنات الهضبة".

أحدث حفلات عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيا يوم 5 ديسمبر المقبل في الدوحة ضمن فعاليات مهرجان ليالي العرب، بحضور جماهيري كبير، لتقديم أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور في الوطن العربي.

يذكر أن عمرو دياب طرح أخر ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم 15 أغنية بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى.

اقرأ أيضا..

محمد حفظي وشاهيناز العقاد ورشا الإمام يتحدثون فرص توزيع المحتوى السينمائي العربي خارجيا

شهر العسل وعقد القران.. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالاتها مع زوجها