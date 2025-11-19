حقق فيلم السادة الأفاضل للمخرج كريم الشناوي إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر بدور العرض المصرية، تقترب من 53 مليون جنيه.

دول تعرض السادة الأفاضل

فيلم السادة الأفاضل طرحته الشركات المنتجة له للعرض في 13 دولة حول العالم بـ81 مدينة ليعرض في 105 دار عرض.

ومن بين الدول التي تشهد عرض الفيلم: هولندا، كندا، الدنمارك، انجلترا، النمسا، ألمانيا، النرويج، ايرلندا، بلجيكا، نيوزيلندا، استراليا ومازال يعرض في أمريكا.

قصة السادة الأفاضل

الفيلم تدور أحداثه في قرية مصرية، بعد موت كبير عائلة أبو الفضل، الذي تنكشف حقيقته أمام ابنيه طارق وحجازي، ويكتشفان أنه كان متورطًا في تجارة الآثار وحياته مليئة بالأسرار الخطيرة.

فريق السادة الأفاضل

السادة الأفاضل بطولة: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.