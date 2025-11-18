ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

استعرضت الفنانة تارا عماد إطلالتها من حضورها احتفالات دار كارتييه في روما، الذي شهد حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الفن والموضة والأزياء من حول العالم.

نشرت تارا عماد الصور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع النجم العالمي رامي مالك والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر أعمال تارا عماد في الدراما التلفزيونية

وكانت اخر أعمال تارا عماد بمسلسل "جودر 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة (جودر) مع أعدائه وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيون جهودهم لاستخدام (جودر) للوصول للكنوز الأربعة.

مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

أعمال تارا عماد الجديدة

تشارك الفنانة تارا عماد بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم 7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، وتدور أحداث الفيلم حول (خالد العزازي)، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع (غالي أبو داود)، أحد أعضاء عصابة (الكلاب السبعة)، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

كما تشارك النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

