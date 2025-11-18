ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

هنأت الفنانة نيرمين الفقي، الإعلامي أحمد سالم على زواجه الذي احتفل به مؤخرًا،

نشرت "الفقي"، صورًا من كواليس حفل زفاف، عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة تذكارية مع العروسين، وكتبت: "ألف مبروك حبايبي وأصحابي، أحمد ورشا ربنا يسعدكم"، كما ظهرت وسط عدد من صديقاتها.

أعمال نرمين الفقي في الدراما التلفزيونية

آخر مشاركات الفنانة نيرمين الفقي بمسلسل "محارب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، محمود عمرو ياسين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما، تدور أحداث المسلسل حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

أعمال نيرمين الفقي خلال الفترة المقبلة

تشارك الفنانة نيرمين الفقي بأكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

كما تشارك في مسلسل "الراعي" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فعهمي، تأليف ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

