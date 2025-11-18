غدًا.. مهرجان القاهرة السينمائي يكرم محمد قبلاوي وآدم بكري

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي غدا الأربعاء تكريم المنتج والمخرج محمد قبلاوي والفنان الفلسطيني آدم بكري، وأعلن أيام القاهرة لصناعة السينما، عن منحهما جائزة شرفية، تقديرًا لمشوارهما الفني وحضورهما السينمائي المؤثر على المستويين العربي والعالمي.

يبدأ التكريم في الثانية عشرة ظهرا باحتفالية خاصة تُقام في فندق سوفيتيل.

محمد قبلاوي

شارك في عدد من الأعمال الوثائقية، وهو منتج ومخرج فلسطيني سويدي، ومؤسس مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي يعمل على بناء جسور للحوار بين السينما العربية والأوروبية.

يضم مشوار قبلاوي عدة تكريمات، من بينها: جائزة الثقافة لمدينة مالمو لعام 2025، جائزة الصناعات الإبداعية لعام 2023، جائزة شخصية العام في السينما العربية لعام 2022.

آدم بكري

فنان ينتمي لعائلة فنية، شقيقه الفنان صالح بكري ووالده هو الفنان الكبير محمد بكري. نال شهرة عالمية بفضل دوره في فيلم "عمر" المرشّح لجائزة الأوسكار، إذ جسّد شخصية مقاتل فلسطيني شاب في أداء عميق ومؤثر حظي بإشادة واسعة.