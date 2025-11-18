إعلان

بالصور| إلديكو إينيدي تحكي عن مسيرتها الفنية في جلسة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب : منى الموجي

05:37 م 18/11/2025
كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

استقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية قبل قليل، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محاضرة خاصة مع المخرجة والكاتبة إلديكو إينيدي، أدارها الناقد محمد طارق المدير الفني للمهرجان.

تكريم

أقيمت المحاضرة ضمن برنامج تكريم المخرجة والكاتبة الهنغارية البارزة إلديكو إينيدي، وهي من الأصوات الأوروبية المعروفة بتفردها، إذ يمنحها المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرتها الإبداعية.

لغة سينمائية شاعرية

تحدثت إلديكو عن أعمالها الفنية، وسر امتلاكها لغة سينمائية شاعرية تمزج بين الواقع والخيال، وتحول أبسط اللقاءات البشرية إلى تأملات فلسفية عميقة حول الحب والزمن والوجود.

من بين أعمال إلديكو: "My Twentieth Century" الحاصل على جائزة الكاميرا الذهبية من كان 1989، "On Body And Soul" الحاصل على الدب الذهبي من برلين 2017 ومرشح لاحقا للأوسكار، و"Silent Friend" أحدث أفلامها والذي عرض في مهرجان فينسيا 2025.

مهرجان القاهرة السينمائي

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته السادسة والأربعين مساء يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر الجاري، بإعلان الأفلام الفائزة، وسط حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما.

