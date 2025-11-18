ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"



يستعد المطرب محمد منير، لطرح ثاني دويتو غنائي من ألبومه، ويقدم الأغنية بمشاركة مؤدي أغاني الراب ويجز.

وتطرح الأغنية، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، وهي بعنوان "كلام فرسان".



ويخوض محمد منير، تجربة تقديم "كلام فرسان" مع مؤدي أغاني الراب ويجز، ضمن سلسلة تجارب يقدمها للمرة الأولى في ألبومه، وهو ما نرصده في التقرير التالي.



شركة روتانا



يشهد الألبوم، أول تعاون بين الكينج محمد منير، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



دويتو مع تامر حسني



تعاون المطرب تامر حسني، مع محمد منير، للمرة الأولى، وقدما معا دويتو "الذوق العالي"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، الذي يقدم أيضا أول تعاون له مع الكينج.



ملامحنا



وهي من كلمات الشاعرة هالة علي الزيات، وألحان محمود خيامي، وشهدت أول تعاون بينهما وبين محمد منير.



بين البينين



وضع ألحان الأغنية الملحن عزيز الشافعي، وكتبت كلماتها الشاعرة منة القيعي، وتعد أولى الأغاني التي يقدمها محمد منير، بالتعاون مع عزيز ومنة.



يذكر أن "كلام فرسان" ، تعد أول الأغاني التي يقدمها محمد منير، عقب الوعكة الصحية التي عانى منها، وخضع بسببها للعلاج في أحد المستشفيات.