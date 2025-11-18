"القاهرة السينمائي" ينظم حلقة نقاشية حول "المشاهد ذات العبء العاطفي"



ينظم مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فعاليات دورته السادسة والأربعين اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، حلقة نقاشية بعنوان "المشاهد ذات العبء العاطفي: الأداء وتجسيد الشخصية… الحفاظ على المصداقية والأمان معًا"، وذلك من تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فندق سوفيتيل، بحضور حاملي البطاقات.

حضور الجلسة



تدير الجلسة: أولا سألوا، ويتحدث: سندس شبايك، ليلى بوزيد، توبياس فيلهلمر، ومهدي هميلي.



موضوع الجلسة



يكشف المتحدثون عن تجاربهم مع موضوع الجلسة، وكيف تؤثر المشاهد الحساسة أو ذات العبء العاطفي والنفسي على الممثلين، وحجم الوعي بالجسد والعاطفة الذي يحتاجه الممثل، إلى جانب الحاجة إلى بيئة تصوير قائمة على الثقة والاحترام والتوجيه المهني المسؤول.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتح فعاليات دورته السادسة والأربعين يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بحفل كبير أقيم في دار الأوبرا المصرية، على أن يتم إعلان الأفلام الفائزة بجوائزه يوم 21 نوفمبر، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما.