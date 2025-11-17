إعلان

هنادي مهنا تنشر صورًا من مشاركتها في "القاهرة السينمائي" ونجوم الفن يعلقون

كتب : معتز عباس

11:05 م 17/11/2025
    الفنانة هنادي مهنا تستعرض جمالها في مهرجان القاهرة السينمائي
    احدث جلسة تصوير لهنادي مهنا (3)
    احدث جلسة تصوير لهنادي مهنا (2)
    احدث جلسة تصوير لهنادي مهنا (1)
    هنادي مهنا على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    هنادي مهنا على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (2)

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الـ46.


ونشرت هنادي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار على "الريد كاربت".


نالت الصور إعجاب نجمات الفن، أبرزهن: الفنانة تارا عماد، ملك أحمد زاهر، مريم الجندي، وغيرهم.

ظهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة


شهدت السجادة الحمراء في اليوم الأول في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، ظهور مفاجئ للفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، ردًا على شائعات انفصالهم.


وانتشرت الأيام الماضية شائعة انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح، واكتفى بالظهور سويًا في مهرجان القاهرة السينمائي، ردًا على تلك الشائعة.


اقرأ أيضا..


هاجر السراج تكشف عن صور جديدة من حفل زفافها


بالصور| حسين فهمي يفتتح قسم CAIRO'S XR ضمن فعاليات "القاهرة السينمائي"

