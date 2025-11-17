بالصور- بنات عمرو دياب مع الأصدقاء في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الـ46.



ونشرت هنادي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار على "الريد كاربت".



نالت الصور إعجاب نجمات الفن، أبرزهن: الفنانة تارا عماد، ملك أحمد زاهر، مريم الجندي، وغيرهم.

ظهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة



شهدت السجادة الحمراء في اليوم الأول في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، ظهور مفاجئ للفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، ردًا على شائعات انفصالهم.



وانتشرت الأيام الماضية شائعة انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح، واكتفى بالظهور سويًا في مهرجان القاهرة السينمائي، ردًا على تلك الشائعة.



