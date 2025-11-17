كشفت الفنانة هاجر السراج عن صور جديدة من كواليس حفل زفافها الذي احتفلت به مطلع شهر سبتمبر الماضي.

نشرت هاجر الصور عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وظهرت وهي تخضع لجلسة تصوير رومانسية وكانت الصور باللونين الأبيض والأسود.

أعمال هاجر السراج الفنية

وكانت آخر مشاركات هاجر السراج في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وتدور أحداثه حول محمد الذي يعمل مهندس تكييف و يعيش حياة روتينية لدرجة الممل، ويحاول جاهدًا تغيير نمط حياته بأي طريقة ممكنة، بينما يقع في حب فتاتين مختلفتين تمامًا ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، لكنه يتورط في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

آخر مشاركات هاجر السراج في السينما

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات هاجر السراج على شاشة السينما بفيلم "مقسوم" عام 2024، وتدور أحداث الفيلم حول تلقي إيمي ورانيا وهند دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم النجمة ليلى علوي الفنانة شيرين رضا، الفنانة سما إبراهيم، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.

