إعلان

هاجر السراج تكشف عن صور جديدة من حفل زفافها

كتب- مروان الطيب:

09:57 م 17/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة هاجر السراج
  • عرض 3 صورة
    هاجر السراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة هاجر السراج عن صور جديدة من كواليس حفل زفافها الذي احتفلت به مطلع شهر سبتمبر الماضي.

نشرت هاجر الصور عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وظهرت وهي تخضع لجلسة تصوير رومانسية وكانت الصور باللونين الأبيض والأسود.

أعمال هاجر السراج الفنية

وكانت آخر مشاركات هاجر السراج في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وتدور أحداثه حول محمد الذي يعمل مهندس تكييف و يعيش حياة روتينية لدرجة الممل، ويحاول جاهدًا تغيير نمط حياته بأي طريقة ممكنة، بينما يقع في حب فتاتين مختلفتين تمامًا ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، لكنه يتورط في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

آخر مشاركات هاجر السراج في السينما

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات هاجر السراج على شاشة السينما بفيلم "مقسوم" عام 2024، وتدور أحداث الفيلم حول تلقي إيمي ورانيا وهند دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم النجمة ليلى علوي الفنانة شيرين رضا، الفنانة سما إبراهيم، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.

اقرأ أيضا:

مروة صبري تعتذر لـ دينا الشربيني: "أنا غلطت والصلح خير"

"أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار".. أول ظهور لـ أحمد سعد داخل المستشفى

هاجر السراج زفاف هاجر السراج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو