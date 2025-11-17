تعرف على نصيحة هنا الزاهد لشقيقتها قبل زفافها؟.. ماذا قالت؟

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن نصيحتها لشقيقتها نور الزاهد قبل زفافها، وذلك خلال حفل إطلاق مجموعة الشتاء لأحد مرامز الذهب العالمية في دبي.

تحدثت هنا الزاهد ضيفة على كاميرا برنامج "ET بالعربي"، عن قرب زواج شقيقتها الصغرى نور التي احتفلت بخطوبتها بشهر يوليو الماضي، ووجهت لها نصيحة كالتالي: "أنا بحب محمد خطيبها، قلت لها اتبسطي ويارب يحافظ عليكي وخليكي زي ما أنتي ما تتغيريش، وماتغيريش حاجة فيه ولا هو يغير حاجة فيكي".

اختيار هنا الزاهد سفيرة عربية

كما أعربت هنا الزاهد عن اختيارها كسفيرة للبراند، قائلة: "أنا مبسوطة جدا باختياري لأن مكانش عندهم سفير للشرق الأوسط خالص، وأنا بحب البراند من قبل ما أكون سفيرة ليه".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، احتفلت بخطوبة شقيقتها الصغرى نور نهاية شهر يوليو الماضي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشرت هنا الزاهد صور من حفل الخطوبة عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، وظهرت شقيقتها نور والسعادة تغمرها والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط أجواء رومانسية.



هنا الزاهد تشارك في السينما بفيلم الشاطر



كانت آخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، ويشاركهما البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى غريب، محمد القس، عادل كرم، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

كما تشارك هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

