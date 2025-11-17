هيدي كرم تتعاقد على فيلم "عيلة دياب ع الباب" مع محمد سعد

حسين فهمي يستقبل ضيوف فيلمي "ثريا حبي" و"الجولة 13" على ريد كاربت مهرجان

تعاقدت الفنانة هيدي كرم على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب"، وهو من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد.

وأعربت هيدي كرم عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد في فيلمه الجديد، مؤكدة أن العمل لا يزال في مرحلة التحضيرات

وتابعت هيدي كرم أنها تقدّم شخصية كوميدية ضمن أحداث العمل، مؤكدة أن الشخصية بها تفاصيل جديدة ومختلفة عما قدمت من قبل: "الشغل مع محمد سعد مفرحني جدا وهو فنان موهوب وجميل وباقي الأبطال وإن شاء الله هنعمل حاجة حلوة مع بعض والدور مختلف وحلو وده اللي خلاني أقبل علطول".

يذكر أن هيدي كرم شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "وتر حساس 2" من إنتاج المتحدة استوديوز ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسى، وشارك في بطولته غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبدالعزيز، هاجر عفيفي، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسي