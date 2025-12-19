إعلان

مدبولي: الانتهاكات الإسرائيلية تهدد استقرار لبنان.. ومصر تدعم وحدتها

كتب : أحمد الجندي

01:58 م 19/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي جمعه بنظيره في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، عقب جلسة المباحثات الموسعة التي ضمت وفدي البلدين.

وخلال الللقاء، ثمن " مدبولي" الجُهود المضنية التي يبذلها الجيش اللبناني لتحقيق هذا الهدف، في إطار نهج مُتدرج ورؤية وطنية شاملة تحفظ للبنان وحدته وتماسكه، استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، إيمانا بأن الدولة القوية هي الضمانة، وأن الشرعية الجامعة هي الملاذ.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء اليوم مَوقفَ مصر الثابت والداعم للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وحرصها الدائم على مساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها تحديات استثنائية على المستويات كافة، حيث تنظر مصر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي. كما أن مِصْرَ لا تَألُو جهدًا في مواصلة مساعيها الحثيثة للنأي بلبنان عن أي تصعيد.

وَأشار إلى أن مِصْر تُعيدُ التأكيد على موقفها الثابت والرافض لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها، وَتُشدد على ضرورة الانسحاب الفوري غير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل ودون انتقائية لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تُؤكد أن استقرار لبنان وَوَحْدته الوطنية هما جُزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها.

اقرأ أيضاً:

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة

بعد تحديثها.. قائمة مرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين 2026

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نواف سلام الجمهورية اللبنانية الجيش اللبناني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة