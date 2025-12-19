مدبولي: الانتهاكات الإسرائيلية تهدد استقرار لبنان.. ومصر تدعم وحدتها

كتب- أحمد الجندي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي جمعه بنظيره في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، عقب جلسة المباحثات الموسعة التي ضمت وفدي البلدين.

وخلال الللقاء، ثمن " مدبولي" الجُهود المضنية التي يبذلها الجيش اللبناني لتحقيق هذا الهدف، في إطار نهج مُتدرج ورؤية وطنية شاملة تحفظ للبنان وحدته وتماسكه، استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، إيمانا بأن الدولة القوية هي الضمانة، وأن الشرعية الجامعة هي الملاذ.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء اليوم مَوقفَ مصر الثابت والداعم للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وحرصها الدائم على مساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها تحديات استثنائية على المستويات كافة، حيث تنظر مصر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي. كما أن مِصْرَ لا تَألُو جهدًا في مواصلة مساعيها الحثيثة للنأي بلبنان عن أي تصعيد.

وَأشار إلى أن مِصْر تُعيدُ التأكيد على موقفها الثابت والرافض لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها، وَتُشدد على ضرورة الانسحاب الفوري غير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل ودون انتقائية لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تُؤكد أن استقرار لبنان وَوَحْدته الوطنية هما جُزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها.

