كيف علق نجوم الفن على صور مي عز الدين مع زوجها في شهر العسل؟

تفاعل عدد من نجوم الفن مع صور ظهور الفنانة مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور في شهر العسل.

ونشرت مي عز الدين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها ونجوم الفن.

وجاءت تعليقات الفنانين، كالتالي، حيث كتبت داليا البحيري "الله.. ربنا يحفظكم ويسعدكم يا رب". وكتبت إلهام شاهين"ربنا يسعدكم حبيبتي". ووضعت غادة عبدالرازق إيموجي "قلوب". وكتبت هاجر الشرنوبي "مبروك حبيبتي ربنا يفرح قلبك ويهدي سرك ويسعدك يا رب". وكتب المخرج أحمد شفيق "ألف مبروك وربنا يسعدك يا رب".

وكانت مي عز الدين قد أعلنت الثلاثاء الماضي عقد قرانها رسميًا على مدرب اللياقة أحمد تيمور، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".