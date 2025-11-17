إعلان

كيف علق نجوم الفن على صور مي عز الدين مع زوجها في شهر العسل؟

كتب : هاني صابر

12:13 م 17/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تعليقات نجوم الفن على صور مي عز الدين وزوجها (1)
  • عرض 6 صورة
    مي عز الدين وزوجها (1)
  • عرض 6 صورة
    مي عز الدين وزوجها (2)
  • عرض 6 صورة
    تعليقات نجوم الفن على صور مي عز الدين وزوجها (2)
  • عرض 6 صورة
    تعليقات نجوم الفن على صور مي عز الدين وزوجها (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعل عدد من نجوم الفن مع صور ظهور الفنانة مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور في شهر العسل.

ونشرت مي عز الدين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها ونجوم الفن.

وجاءت تعليقات الفنانين، كالتالي، حيث كتبت داليا البحيري "الله.. ربنا يحفظكم ويسعدكم يا رب". وكتبت إلهام شاهين"ربنا يسعدكم حبيبتي". ووضعت غادة عبدالرازق إيموجي "قلوب". وكتبت هاجر الشرنوبي "مبروك حبيبتي ربنا يفرح قلبك ويهدي سرك ويسعدك يا رب". وكتب المخرج أحمد شفيق "ألف مبروك وربنا يسعدك يا رب".

وكانت مي عز الدين قد أعلنت الثلاثاء الماضي عقد قرانها رسميًا على مدرب اللياقة أحمد تيمور، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

مي عز الدين زوج مي عز الدين شهر العسل نجوم الفن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو