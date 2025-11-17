"أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار".. أول ظهور لـ أحمد سعد داخل المستشفى



طمأن المطرب أحمد سعد جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير في طريق العين السخنة.



وظهر أحمد سعد "السرير" داخل المستشفى، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أحب أطمن كل جمهوري، واقولكم ألف مليون شكر أنكم سألتوا عليا كل الناس، وعايز اقولكم انى الحمد لله بخير في نعمة كبيرة جدا من ربنا".







وأضاف: "ياريت منبصش للوحش نبص للحلو، الوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لله سبحان الله على أني موجود وشفت الحب الكبير من كل الناس، الحمد لله انا بخير وطلعت بأقل أقل الأضرار".



وعن موعد خروجه من المستشفى، أوضح: "إن شاء الله مش أكتر من 5 أيام هكون موجود مع جمهوري في حفلاتي، لأني عايش بحب الناس وبستمتع بصوتي معاهم، وان شاء الله اكون معاكم دايما".



وأعلن النجم عمرو سعد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، تعرض شقيقه المطرب أحمد سعد لحادث سير في طريق العين السخنة، وكتب: "عذرا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا وشكرًا للاهتمام الكبير".



وتابع: "أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وماشاء فعل، دعواتكم لينا".



