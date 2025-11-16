"ردّة الفعل لم تكن متوقعة".. مايا دياب عن خلافها مع أصالة



حلّت النجمة اللبنانية مايا دياب ضيفة رابع حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا وLBC.



أكدت مايا دياب أنها الفترة الماضية تعتبرها من أصعب أيام حياتها، مشيرة إلى أنها عاشت ألمًا نفسيًا وعاطفيًا عميقًا على مدى سنوات طويلة.



وقالت مايا دياب تعليقًا على الخلاف القديم بينها وبين أصالة، إن ردّة الفعل التي صدرت وقتها لم تكن متوقعة، ورغم أنها واجهت الأمر بهدوء واتزان، مضيفة: "أنا بكل فخر عديت الموقف بابتسامة".



كما استعادت ذكريات مؤلمة من طفولتها وماضيها، وقالت: "بنتي جالها تروما لمدة 6 أشهر وبتحلم إني راح موت"، وعاشت لحظات صعبة كانت تهرب فيها من المدرسة، إلى جانب تجارب أول حب أثرت في صحتها النفسية حتى اليوم.



وشددت مايا خلال اللقاء على أهمية أن يكون الإنسان محاطًا بأشخاص صادقين وحقيقيين، معتبرة أن العلاقات المزيفة تزيد من الألم النفسي، كما تحدثت عن الحرية والاستمتاع باللحظة.



وأشارت إلى أن التخلص من الهموم قبل العمل كان يمنحها قدرة على الإبداع والتواصل مع جمهورها.



