بالصور.. ليلى زاهر وأمينة خليل يخطفان الأنظار في عرض أزياء شهير

كتب - معتز عباس:

08:42 م 16/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر في عرض ازياء (2)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر في عرض ازياء (3)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر في عرض ازياء (4)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر في عرض ازياء (5)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر في عرض ازياء (6)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر في عرض ازياء (7)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر وامينة خليل (2)
  • عرض 11 صورة
    ليلى-زاهر-وامينة-خليل-(1)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر في عرض ازياء (1)
  • عرض 11 صورة
    ليلى أحمد زاهر

خطفت الفنانة الشابة ليلى زاهر الأنظار من ظهورها المميز في عرض أزياء المصمم الشهير رامي القاضي بمدينة دبي.

ونشرت ليلى صورًا لها بجوار الفنانة أمينة خليل، من عرض الأزياء عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يا له من عرض بالأمس كانت ليلة ساحرة مليئة بالفن والحب".

وظهرت ليلى زاهر، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان بأكمام طويلة، والتي تفاعلت معها شقيقتها ملك زاهر، والفنانة يارا السكري، الفنانة جيسيكا حسام الدين، وغيرهن.

شاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

