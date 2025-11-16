إعلان

"تستعرض رشاقتها".. جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل بملابس رياضية بجوار النيل

كتب - معتز عباس:

07:40 م 16/11/2025
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل (2)
    بسمة بوسيل (3)
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل (1)
    بسمة بوسيل (4)
    بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء القيام ببعض التدريبات الرياضية والاستشفائية.

ونشرت بسمة جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها تقوم ببعض التدريبات الرياضية، وتوثيق تجربتها في "حمامات الثلج" داخل أحد الأندية النهرية بجوار النيل.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بسمة يا دولة"، "الله يقويكي ويزيدك فرحة"، "فخورة بيكي"، "يا بسمة يا قمر"، "جميلة وعسل وقمر".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضا..

بعد نقله للمستشفى.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت

غادة عبدالرازق بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. والجمهور: "شايله الحمل على كتافها"

