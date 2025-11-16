"تستعرض رشاقتها".. جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل بملابس رياضية بجوار النيل

أسماء جلال تنشر صورًا من حلقة "ليلة فونطاستيك".. وتوجه رسالة لـ أبلة فاهيتا

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء القيام ببعض التدريبات الرياضية والاستشفائية.

ونشرت بسمة جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها تقوم ببعض التدريبات الرياضية، وتوثيق تجربتها في "حمامات الثلج" داخل أحد الأندية النهرية بجوار النيل.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بسمة يا دولة"، "الله يقويكي ويزيدك فرحة"، "فخورة بيكي"، "يا بسمة يا قمر"، "جميلة وعسل وقمر".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

