مدحت العدل: لولا موافقة خالد النبوي على "الديلر" مكنتش عملت الفيلم

تصوير- محمود بكار:

أكد السيناريست الكبير مدحت العدل، أنه لم يكن ليقدم فيلم "الديلر" لولا موافقة الفنان خالد النبوي على تقديم دور علي الحلواني، وذلك في كلمة قالها ضمن جلسة حوارية نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد 16 نوفمبر، على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، أدارها الناقد الفني والكاتب الصحفي والسيناريست زين خيري.

وتابع مدحت "أنت ككاتب تحب الممثل اللي يتناقش معاك، أنا وخالد أصدقاء أصلا بنقعد نتكلم عن الفن، فوجئت أنه جاي بمفردات معرفهاش نزل لناس في الجيزة وقعد معاهم وعرف حاجة اسمها الدولاب، وأنا راجل دكتور أنا اللي أعرف الحاجات دي، هو بيقول إن لولا اصراري مكانش الفيلم اتعمل، أنا اللي بقول إن لولا خالد وافق أنا مكنتش عملت الفيلم".

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المشاهير وصناع الفن، بينهم: النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، الإعلامي محمود سعد، السيناريست الدكتور مدحت العدل، الفنان رمزي العدل، المنتج محمد العدل، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج محمد السعدي.

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، واحتضنها المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".

جاء اللقاء احتفاءً بالممثل الكبير خالد النبوي، المكرَّم هذا العام بجائزة فاتن حمامة للتميّز، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لعقود وخلّفت بصمة مؤثرة في السينما المصرية والعربية. فمن المهاجر إلى الإمام الشافعي، ومن الأعمال المحلية إلى الإنتاجات العالمية، خاض النبوي رحلة استثنائية من التطور الفني والإنساني، رسّخت مكانته كأحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرًا.