الممثل السوري أويس مخللاتي يعلن اعتناقه الديانة المسيحية (فيديو)

أثار الممثل السوري أويس مخللاتي، بطل مسلسل "الهيبة" المعروف بشخصية صخر، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان اعتناقه الديانة المسيحية، حيث تداول رواد المنصات مقطع فيديو يوثق الحدث.

أويس مخللاتي من مواليد 1986، خريج قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2012، بدأ حياته العملية مبكرًا، إذ عمل في محل تحف وهدايا منذ عمر الخامسة عشرة، قبل أن يؤسس مشروعه الخاص في التوزيع باستخدام دراجته الهوائية.

وفي سن السابعة عشرة، ترك منزل أهله بعد خلافات مستمرة واستأجر غرفة بحي باب توما في دمشق، حيث أصبح مهووسًا بالقراءة وأسّس مكتبة صغيرة.

بدأ العمل في الدوبلاج أثناء دراسته، ثم أصبح اسمًا بارزًا في العديد من الأعمال الدرامية، وأبرزها مسلسل "العشق الأسود" عام 2014.

