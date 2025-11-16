بعد ظهورها مع ياسمين عز.. هالة فاخر تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة هالة فاخر تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها "كلام الناس"، المذاع على قناة "MBC مصر".

وتحدثت ياسمين عز خلال الحلقة عن رؤيتها لدور الرجل داخل المنزل، قائلة: أنا أتجنن لما تقولي لي الراجل يدخل المطبخ.. يدخل المطبخ ليه؟ المفروض يقعد ونعمل له وليمة".

لترد عليها هالة فاخر بطريقة ساخرة: "يا عيني يا بنتي، ده انتي معمول لك غسيل دماغ فظيع.. عارفة اللي بيتضرب على دماغه بشاكوش كبير فتتحول عينه وميفوقش!".

وشاركت الفنانة هالة فاخر في عدد من الأعمال التي عُرضت خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب، ومسلسل "الأميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، واللذان عُرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويُذكر أن هالة فاخر تشارك أيضًا في مسلسل "السجل الأسود" بطولة خالد سليم، منذر رياحنة، ومي سليم، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

