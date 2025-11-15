ماذا قالت أسماء جلال عن رأيها في الارتباط؟

أسماء جلال عن طفولتها: "الناس كانت فاكراني ولد"

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة بأولى حلقات برنامج "ليلة فونطاستيك" الليلة تقديم أبلة فاهيتا، والذي يذاع على قناة "MBCمصر" يوم السبت من كل أسبوع، لتكشف عن رأيها في الزواج الفترة الحالية.

وقدمت أبلة فاهيتا سؤالًا لـ أسماء بعد وصولها عمر الـ 30، وقالت: "إنتي طلع لك شعر أبيض ولا لسه؟، ومش ناوية تتجوزي؟".

وردت عليها أسماء جلال: "طلع لي شعر أبيض ولسه بدري على الجواز، وبعدين عندك ليا عريس".

بدأت الحلقة بتقديم أسماء جلال بطريقة كوميدية من خلال أغنية لفرقة "أرامل ومطلقات سانت فاتيما"، لتفاجئ أسماء جلال الحضور على المسرح.

كانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويعرض للفنانة أسماء جلال حاليا في السينمات فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، حاتم صلاح، ظافر العابدين، ماجد امصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.

