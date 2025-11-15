محمد رمضان في أول ظهور بعد رحيل والده: "الحياة تستمر حتى لو كانت مؤلمة"

نشر الفنان محمد رمضان صورًا جديدة عبر حسابه على انستجرام، تعد الظهور الأول له منذ رحيل والده.

ظهر محمد رمضان في الصور أمام إحدى سياراته الفارهة، إلى جانب صور ظهر خلالها وهو يستأنف نشاطه الفني وكتب: "الحياة تستمر حتى لو كانت مؤلمة".

كانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" وتدور الأحداث في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمدالفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكمالعباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

