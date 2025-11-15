فستان أنيق.. شيرين تتألق على ريد كاربت القاهرة السينمائي
كتب- مروان الطيب:
خطفت الفنانة شيرين الأنظار فور وصولها على ريد كاربت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك مساء اليوم السبت.
ظهرت شيرين مرتدية فستان مطرز أنيق خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها "شكوى 713317، وحازت إطلالتها على اعجاب الحضور على الريد كاربت.
كما التقط فريق عمل الفيلم العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت احتفالا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، منهم الفنان محمود حميدة.
وكانت آخر مشاركات شيرين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
