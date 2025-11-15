أسماء جلال تكشف الأسرار وترد على الشائعات مع أبلة فاهيتا الليلة

شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا بصحبة أصدقائها النجمة يسرا والمنتج محمد حفظي، والنجمة ليلى علوي، والمخرجة إيناس الدغيدي، في حفل عشاء جمعهما سويًا.

ونشرت إلهام مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت: "شكرا لأجمل دعوة عشاء من صديقتنا الغاليه النجمة يسرا و صديقنا الكاتب و المنتج محمد حفظى .. أجمل تجمع مع أجمل أصدقاء".

وأضافت: "إحتفلنا بـ يسرا لحصولها على وسام جوقة الشرف من سفارة فرنسا .. و إحتفلنا أيضا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال 46 برئاسة النجم الكبير حسين فهمي".

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

