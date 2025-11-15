إعلان

حورية فرغلي تتصدر التريند بسبب جدل زواجها

كتب : معتز عباس

11:22 ص 15/11/2025

حورية فرغلي

تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب جدل زواجها قريبا وارتباطها برجل أعمال.

وقالت حورية فرغلي في بيان صحفي: "بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى كل المواقع الإلكترونية والإعلاميين وجمهوري العظيم، شكرا جزيلًا لحبكم في قلبي، وأحب أقولكم هو فعلا في ارتباط من رجل أعمال، وأول ما أقرر واستقر على معاد عقد القران هبلغكم كلكم وهتعرفوا، والدعوة عامة إن شاء الله قريبا".

يذكر أن، آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل "أيام الجزء الثالث".

الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي تتصدر التريند حورية فرغلي ترتبط برجل أعمال

