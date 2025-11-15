حدث بالفن| مفاجأة عن عادل إمام وإدوارد يتعرض للنصب وآمال ماهر في شهر العسل
كتب : مروان الطيب
12:23 ص 15/11/2025
النشرة الفنية
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من أحمد كرارة بعد تعافيه من العملية الجراحية، إسعاد يونس تفجر مفاجأة غير متوقعة عن عادل إمام، إدوارد يعلن تعرضه للنصب بإسم فنان، مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني، وغيرها من الأخبار.
