بسبب تصريحاتها.. هالة فاخر ترد على ياسمين عز: "معمولك غسيل دماغ"

حلت الفنانة هالة فاخر ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز، المعروض على قناة "MBCمصر".

وتطرقت هالة فاخر خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وذكريات مشوارها وتعاونها مع ألمع النجوم، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت ياسمين عز كعادتها عن الرجل وأن المرأة يجب عليها تقديره واحترام وقالت: "أنا اتجنن لما تقولي لي الراجل يدخل الطمبخ، يدخل المطبخ ليه؟، المفروض يقعد ونعمل له وليمة".

لترد عليها هالة فاخر بطريقة ساخرة: "يا عيني يا بنتي ده أنت معمول لك غيسل دماغ فظيع، عارفة اللي بيضرب على دماغه بشاكوش كبير وعينيه تحول وميعرفش يفوق".

وشاركت الفنانة هالة فاخر بعدد من الأعمال الفنية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية منها مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب، ومسلسل "الأميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة هالة فاخر تشارك بمسلسل "السجل الأسود" بطولة خالد سليم، منذر رياحنة، مي سليم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

