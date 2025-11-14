"السن مجرد رقم".. لبلبة بإطلالة شبابية على ريد كاربت القاهرة السينمائي

بفستان جريء على البحر.. ندى موسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

" بعد خلعها الحجاب".. أول تعليق من منال عبد اللطيف على انتقادات الجمهور

تصوير- أحمد مسعد:

خطفت النجمة لبلبة الأضواء فور وصولها على ريد كاربت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهرت لبلبة مرتدية فستان أنيق أظهرها بلوك شبابي حاز على اعجاب المتواجدين، وقامت بالمزاح مع المصورين قائلة: "انتوا مستنيني؟"، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وكانت آخر مشاركات لبلبة الفنية بفيلم "عصابة الماكس" عام 2024 بطولة الفنان أحمد فهمي.

يذكر أن لبلبة تشارك بفيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمود البزاوي، تأليف دينا ماهر وأميرة دياب، إخراج أميرة دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

إدوارد يعلن تعرضه للنصب بإسم فنان .. ماذا قال؟

"كان ياما كان في غزة" و"قطن".. تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الجمعة